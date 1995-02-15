Карасева (Пятых) Елена Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1919
Дата смерти15.02.1995
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1919
Отец: Пятых Ананий Игнатьевич
Мать: Пятых Прасковья Ивановна
Бракосочетание
31.10.1937
Эвакуация
07.04.1942
Эвакуирована с тремя детьми в Рязанскую обл. Лев-Толстовский р-н, дер.Чичёры (Чечёры)
Рождение ребёнка
07.09.1950
Дочь: Ганькова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Карасев Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
15.02.1995