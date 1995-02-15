Карасева (Пятых) Елена Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасева (Пятых) Елена Ананьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1919

Дата смерти

15.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1919

Отец: Пятых Ананий Игнатьевич

Мать: Пятых Прасковья Ивановна

Бракосочетание
31.10.1937

Муж: Карасев Михаил Александрович

Эвакуация
07.04.1942
Эвакуирована с тремя детьми в Рязанскую обл. Лев-Толстовский р-н, дер.Чичёры (Чечёры)
Рождение ребёнка
07.09.1950

Дочь: Ганькова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Карасев Михаил Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
15.02.1995
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