Бутырина (Ляпкина) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Ляпкинъ Дементий
Рождение ребёнка
26.09.1784
Сын: Бутыринъ Сергей
Отец ребёнка: Бутыринъ Василий
Рождение ребёнка
16.01.1787
Сын: Бутыринъ Антонъ
Отец ребёнка: Бутыринъ Василий
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Крыгина Ефросинья
Отец ребёнка: Бутыринъ Василий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Бутыринъ Иванъ
Отец ребёнка: Бутыринъ Василий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Бутыринъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бутыринъ Василий