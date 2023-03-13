Бутырина (Ляпкина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутырина (Ляпкина) Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Ляпкинъ Дементий

Мать: Ляпкина Настасья Андреева

Рождение ребёнка
26.09.1784

Сын: Бутыринъ Сергей

Отец ребёнка: Бутыринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.01.1787

Сын: Бутыринъ Антонъ

Отец ребёнка: Бутыринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Крыгина Ефросинья

Отец ребёнка: Бутыринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Сын: Бутыринъ Иванъ

Отец ребёнка: Бутыринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Бутыринъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутыринъ Василий

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