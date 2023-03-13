(Ерастова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ерастова) Наталья

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

26.08.1835

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1835

Отец: Ерастовъ Иванъ

Мать: Ерастова Елена

Александровка
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