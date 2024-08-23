Гапшина Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 10.08.1850
Место жительства
До 1851
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1851
Смерть
Неизвестно