Гапшина Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшина Татьяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кирилловка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 10.08.1850

Муж: Гапшин Леонтий Георгиевич

Место жительства
До 1851
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
С 1851
Кирилловка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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