Пелишенко Ульяна Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелишенко Ульяна Абрамовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1841

Сын: Пелишенко Петр Иванович

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пелишенко Парфений Иванович

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Гусева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
До 1851

Сын: Пелишенко Павел Иванович

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич

Рождение ребёнка
23.08.1852

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелишенко Иван Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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