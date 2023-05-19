Пелишенко Ульяна Абрамовна
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1841
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пелишенко Парфений Иванович
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Гусева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
До 1851
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич
Рождение ребёнка
23.08.1852
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Пелишенко Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно