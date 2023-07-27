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Турухин - Трусихин Стефан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

03.07.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Турухин - Трусихин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Турухин - Трусихин Иван Стефанов

Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Евдокия Тарасова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турухина - Трусихина Евдокия Тарасова

Смерть
03.07.1824
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости