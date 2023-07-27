Турухин - Трусихин Стефан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1743
Дата смерти03.07.1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1743
Отец: Турухин - Трусихин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Турухин - Трусихин Иван Стефанов
Мать ребёнка: Турухина - Трусихина Евдокия Тарасова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1824
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости