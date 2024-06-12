Астафьева Евдокия Михайлова Около 1777 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Тимофей Ларионов

Место жительства
Неизвестно
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Астафьев Гордей Тимофеев

Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Ларионов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Астафьев Егор Тимофеев

Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Ларионов

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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