Астафьева Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1802
Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Астафьев Тимофей Ларионов
Смерть
Неизвестно