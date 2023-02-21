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Moser Richard

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Отец

1744 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Moser Roger

Мать: Moser Sarah

Смерть
1853
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