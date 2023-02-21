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Moser Richard
Moser Richard
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1781
Дата смерти
1853
Пол
Мужской
Отец
Moser Roger
1744 г.р.
Мать
Moser (Crawshay) Sarah
Около 1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец:
Moser Roger
Мать:
Moser Sarah
Смерть
1853
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