Куряткина Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1858
Сын: Куряткин Александр Федорович
Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
24.10.1859
Дочь: (Куряткина) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
01.11.1860
Дочь: Коробова (Куряткина) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1864
Сын: Куряткин Александр Федорович
Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич