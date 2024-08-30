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Куряткина Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куряткин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
16.08.1858

Сын: Куряткин Александр Федорович

Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.10.1859

Дочь: (Куряткина) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.11.1860

Дочь: Коробова (Куряткина) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Куряткин Александр Федорович

Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Куряткин Федор Федорович

Отец ребёнка: Куряткин Федор Андреевич

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