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Вера Семеновна

Место рождения

Серково, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Семен

Мать: не указана

Серково, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Домна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Матвеевич

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1789

Сын: Самойло Васильевич

Отец ребёнка: Василий Матвеевич

Рассоха, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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