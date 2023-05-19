Вера Семеновна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Семен
Мать: не указана
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Домна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Матвеевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Рождение ребёнка
1789
Сын: Самойло Васильевич
Отец ребёнка: Василий Матвеевич
Упоминается в ревизской сказке 1782 года: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/627216#308
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно