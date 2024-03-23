Перевицкая Дария Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти17.02.1833 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Сын: Перевицкий Егор Григорьев
Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Перевицкая Авдотья Григорьева
Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Перевицкая Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Перевицкая Матрена Григорьева
Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев
Рождение ребёнка
16.12.1812 ст.
Сын: Перевицкий Матвей Григорьев
Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев
Смерть
17.02.1833 ст.