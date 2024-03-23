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Перевицкая Дария Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

17.02.1833 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевицкий Григорий Ермолаев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Перевицкий Егор Григорьев

Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Перевицкая Авдотья Григорьева

Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Перевицкая Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Перевицкая Матрена Григорьева

Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.12.1812 ст.

Сын: Перевицкий Матвей Григорьев

Отец ребёнка: Перевицкий Григорий Ермолаев

Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
17.02.1833 ст.
Топки, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область

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