Черкашин Фёдор Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
24.11.1957
Дочь: Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Черкашина Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.03.1959
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Черкашина Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
04.03.1961
Сын: Черкашин Владимир Фёдорович
Мать ребёнка: Черкашина Валентина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно