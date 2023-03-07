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Черкашин Фёдор Георгиевич

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Место рождения

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Черкашин Георгий Лаврентьевич

Мать: Черкашина Мария Сергеевна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.11.1957

Дочь: Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Черкашина Валентина Фёдоровна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.03.1959

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Черкашина Валентина Фёдоровна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.03.1961

Сын: Черкашин Владимир Фёдорович

Мать ребёнка: Черкашина Валентина Фёдоровна

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкашина Валентина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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