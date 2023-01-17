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Черкашина Валентина Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1957

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Черкашин Фёдор Георгиевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.03.1959

Дочь: Татьяна Фёдоровна

Отец ребёнка: Черкашин Фёдор Георгиевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.03.1961

Сын: Черкашин Владимир Фёдорович

Отец ребёнка: Черкашин Фёдор Георгиевич

Кротово, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкашин Фёдор Георгиевич

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