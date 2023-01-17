Черкашина Валентина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1957
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Черкашин Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
29.03.1959
Дочь: Татьяна Фёдоровна
Отец ребёнка: Черкашин Фёдор Георгиевич
Рождение ребёнка
04.03.1961
Сын: Черкашин Владимир Фёдорович
Отец ребёнка: Черкашин Фёдор Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно