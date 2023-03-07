Костромин Ларион Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1675
Дата смерти1750
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Параскева Ларионова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1714
Сын: Костромин Данило Ларионов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Пушкарева Лукерья Ларионова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1750