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Костромин Ларион Емельянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Параскева Ларионова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1714

Сын: Костромин Данило Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Костромин Оксен Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Пушкарева Лукерья Ларионова

Мать ребёнка: не указана

Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
1750
Скрипуновской, Глазовский уезд, Вятская губерния
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