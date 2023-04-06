Кондрат Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1823
Жена: Ксения Алексеева
Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Брачующиеся: села Юукого казенного ведомства крестьянина Василия Никитина сын отрок Кондрат с крестьянскою того же приходу деревни Калинина крестьянина Алексея Васильева дочь девица Ксения. Поручители... Показать все
Смерть
Неизвестно