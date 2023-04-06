Кондрат Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрат Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1823

Жена: Ксения Алексеева

Юцкое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Брачующиеся: села Юукого казенного ведомства крестьянина Василия Никитина сын отрок Кондрат с крестьянскою того же приходу деревни Калинина крестьянина Алексея Васильева дочь девица Ксения. Поручители... Показать все
Смерть
Неизвестно
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