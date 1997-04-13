Коровайкин Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1964
Дата смерти13.04.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1986
Дочь: Коровайкина Ирина Александровна
Мать ребёнка: Паздеева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коровайкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Паздеева Вера Ивановна
Смерть
13.04.1997