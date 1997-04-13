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Коровайкин Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1964

Дата смерти

13.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1986

Дочь: Коровайкина Ирина Александровна

Мать ребёнка: Паздеева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коровайкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Паздеева Вера Ивановна

Смерть
13.04.1997