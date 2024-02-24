Воликова Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воликова Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Джигаль Григорий Георгиевич

Мать: Джигаль Пелагея Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: генадий

Отец ребёнка: Воликов Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воликов Генадий Анатольевич

Отец ребёнка: Воликов Анатолий Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воликов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Воликов Анатолий Семенович

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