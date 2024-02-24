Воликова Варвара Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: генадий
Отец ребёнка: Воликов Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воликов Генадий Анатольевич
Отец ребёнка: Воликов Анатолий Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воликов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Воликов Анатолий Семенович