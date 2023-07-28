Овчарова Домна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Овчар Павел Федорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Овчар Павел Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно