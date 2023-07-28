Овчарова Домна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчарова Домна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Овчаров Иван Павлович

Отец ребёнка: Овчар Павел Федорович

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Овчар Павел Федорович

Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчар Павел Федорович

Место жительства
Неизвестно
Славянка, Чернянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно