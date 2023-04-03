Солодовникова (Мухина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовникова (Мухина) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.07.?

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.?

Дочь: Солодченко Валентина Александровна

Отец ребёнка: Солодовников Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодовникова Таисия Александровна

Отец ребёнка: Солодовников Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солодовников Алексей Александрович

Отец ребёнка: Солодовников Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Александр Сергеевич

Смерть
20.07.?
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