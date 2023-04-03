Солодовникова (Мухина) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.07.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.?
Дочь: Солодченко Валентина Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодовникова Таисия Александровна
Отец ребёнка: Солодовников Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солодовников Алексей Александрович
Отец ребёнка: Солодовников Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.07.?