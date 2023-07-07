Бабкина (Терехова) Валентина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Внучкова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Бабкин Иван Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Бабкин Иван Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно