Бабкина (Терехова) Валентина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Терехова) Валентина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1964

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Внучкова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Бабкин Иван Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Бабкин Иван Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Иван Владимирович