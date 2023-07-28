Ковалёв Степан Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1912
Дата смерти31.12.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Ковалёв Гавриил
Мать: Ковалёва Александра
Рождение ребёнка
23.02.1937
Дочь: Панкратова Валентина Степановна
Мать ребёнка: Ковалёва Анна Михайловна
Рождение ребёнка
25.05.1940
Дочь: Макаренко Инна Степановна
Мать ребёнка: Ковалёва Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалёва Анна Михайловна
Смерть
31.12.1942