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Ковалёв Степан Гаврилович

Место рождения

Ставропольский, Благодарненский, Ставропольский край

Дата рождения

1912

Дата смерти

31.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Ковалёв Гавриил

Мать: Ковалёва Александра

Ставропольский, Благодарненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.02.1937

Дочь: Панкратова Валентина Степановна

Мать ребёнка: Ковалёва Анна Михайловна

Рождение ребёнка
25.05.1940

Дочь: Макаренко Инна Степановна

Мать ребёнка: Ковалёва Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалёва Анна Михайловна

Смерть
31.12.1942