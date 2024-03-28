Левчук Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1915
Дочь: (Левчук) Софья Ивановна
Мать ребёнка: Левчук (Москалева) Юлия Сергеевна
Рождение ребёнка
27.01.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левчук (Москалева) Юлия Сергеевна