Левчук Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левчук Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1915 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1915

Дочь: (Левчук) Софья Ивановна

Мать ребёнка: Левчук (Москалева) Юлия Сергеевна

Рождение ребёнка
27.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левчук (Москалева) Юлия Сергеевна

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