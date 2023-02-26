Александра Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1871
Дочь: Марфа Захарова
Отец ребёнка: Захарий Трофимов
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захарий Трофимов
Смерть
Неизвестно