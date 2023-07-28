Михаленкова (Горева) Наталья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихаленкова (Горева) Наталья Ефимовна

Михаленкова (Горева) Наталья Ефимовна

Место рождения

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброво, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.08.1898 ст.

Сын: Михаленков Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.10.1900 ст.

Дочь: Власикова Нина Андреевна

Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.

Дочь: Михаленкова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1908 ст.

Сын: Михаленков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.08.1912 ст.

Дочь: Михаленкова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович

Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаленков Андрей Изотович

Смерть
1945
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область