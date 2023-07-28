Михаленкова (Горева) Наталья Ефимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1898 ст.
Сын: Михаленков Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович
Рождение ребёнка
24.10.1900 ст.
Дочь: Власикова Нина Андреевна
Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович
Рождение ребёнка
07.03.1903 ст.
Дочь: Михаленкова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович
Рождение ребёнка
03.12.1908 ст.
Сын: Михаленков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович
Рождение ребёнка
14.08.1912 ст.
Дочь: Михаленкова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Михаленков Андрей Изотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945