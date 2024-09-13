Глаголева Елисавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глаголева Елисавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

TB
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Глаголев Алексей Ефимов

Мать: Наталья Иванова

ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №1, дело №2186, стр. 8 https://yandex.ru/archive/catalog/78c0fdae-2e9f-4200-9384-c43f0361348d/8 ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №1, дело №2190, стр. 17 https://yandex.ru/a... Показать все
Смерть
Неизвестно

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