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Петровский Иван Дмитриевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.09.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1879

Отец: Петровский Дмитрий Иеремеевич

Мать: Петровская Акилина Пахомовна

Бракосочетание
25.01.1904

Жена: Петровская Елена Васильевна

Рождение ребёнка
25.11.1904

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Елена Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.1907

Дочь: Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Петровская Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1909

Сын: Петровский Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Петровская Елена Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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