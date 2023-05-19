Петровский Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1879
Бракосочетание
25.01.1904
Рождение ребёнка
25.11.1904
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Елена Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1907
Дочь: Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Петровская Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1909
Сын: Петровский Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Петровская Елена Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно