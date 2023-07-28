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Новопашенной Лев Алексиев

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

15.02.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1811

Отец: Новопашенной Алексий Алексиев

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
19.01.1831

Жена: Новопашенная Дарья Сергиева

Рождение ребёнка
07.06.1832

Сын: Новопашенной Феодот Львов

Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1833

Дочь: Афанасия Львова

Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1835

Дочь: Татьяна Львова

Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1836

Дочь: Александра Львова

Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1838

Дочь: Ульяна Львова

Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1840

Дочь: Анастасия Львова

Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно