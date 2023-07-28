Новопашенной Лев Алексиев
Место рождения
Дата рождения15.02.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1811
Отец: Новопашенной Алексий Алексиев
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1831
Рождение ребёнка
07.06.1832
Сын: Новопашенной Феодот Львов
Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
17.10.1833
Дочь: Афанасия Львова
Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
12.01.1835
Дочь: Татьяна Львова
Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
01.05.1836
Дочь: Александра Львова
Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
04.03.1838
Дочь: Ульяна Львова
Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева
Рождение ребёнка
02.01.1840
Дочь: Анастасия Львова
Мать ребёнка: Новопашенная Дарья Сергиева
Смерть
Неизвестно