Новопашенная (Пелевина) Дарья Сергиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенная (Пелевина) Дарья Сергиева

Новопашенная (Пелевина) Дарья Сергиева

Место рождения

Панова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Панова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.01.1831

Муж: Новопашенной Лев Алексиев

Рождение ребёнка
07.06.1832

Сын: Новопашенной Феодот Львов

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1833

Дочь: Афанасия Львова

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1835

Дочь: Татьяна Львова

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1836

Дочь: Александра Львова

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.03.1838

Дочь: Ульяна Львова

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.1840

Дочь: Анастасия Львова

Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close