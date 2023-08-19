Новопашенная (Пелевина) Дарья Сергиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1831
Рождение ребёнка
07.06.1832
Сын: Новопашенной Феодот Львов
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Рождение ребёнка
17.10.1833
Дочь: Афанасия Львова
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Рождение ребёнка
12.01.1835
Дочь: Татьяна Львова
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Рождение ребёнка
01.05.1836
Дочь: Александра Львова
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Рождение ребёнка
04.03.1838
Дочь: Ульяна Львова
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Рождение ребёнка
02.01.1840
Дочь: Анастасия Львова
Отец ребёнка: Новопашенной Лев Алексиев
Смерть
Неизвестно