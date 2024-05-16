Шевченко (Соколовская) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко (Соколовская) Елена Владимировна

Шевченко (Соколовская) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколовский Владимир

Мать: Соколовская Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
18.01.?

Сын: Шевченко Архип

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.03.?

Дочь: Селезнёва (Шевченко) Владислава

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виолетта

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.08.2003

Сын: Шевченко Ярослав

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.