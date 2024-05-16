Шевченко (Соколовская) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.?
Сын: Шевченко Архип
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.03.?
Дочь: Селезнёва (Шевченко) Владислава
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виолетта
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.08.2003
Сын: Шевченко Ярослав
Отец ребёнка: не указан