Желонкин Терентий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желонкин Терентий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

1916 в Черемшанке
Рождение ребёнка
1885

Сын: Желонкин Василий Терентьевич

Мать ребёнка: не указана

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Желонкин Яков Терентьевич

Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Терентьевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Желонкин Кузьма Терентьевич

Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Терентьевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Желонкин Иван Терентьевич

Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Терентьевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1901

Сын: Желонкин Андриан Терентьевич

Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Александровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1908

Сын: Желонкин Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Терентьевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желонкина Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желонкина Анастасия Терентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Желонкина Анастасия Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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