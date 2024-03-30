Желонкин Терентий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Сын: Желонкин Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Желонкин Яков Терентьевич
Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Желонкин Кузьма Терентьевич
Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Желонкин Иван Терентьевич
Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
22.08.1901
Сын: Желонкин Андриан Терентьевич
Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Александровна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
1908
Сын: Желонкин Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Желонкина Анастасия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно