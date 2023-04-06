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Горелов Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горелов Яков Григорьевич

Мать: Горелова Параскева Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горелов Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Смерть
Неизвестно
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