Большакова (Карсканова вдова) Евдокия Христофорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1808
Дочь: Агрипина Александрова
Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев
Рождение ребёнка
19.02.1810
Сын: Большаков Лев Александров
Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев
Рождение ребёнка
12.11.1811
Дочь: Новопашенная Матрона Александрова
Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев
Рождение ребёнка
03.04.1813
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев
Рождение ребёнка
20.02.1815
Дочь: Евгения Александрова
Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев
Рождение ребёнка
10.06.1819
Дочь: Акилина Александрова
Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев
Рождение ребёнка
20.04.1822
Дочь: Александра Александрова
Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно