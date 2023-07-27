Большакова (Карсканова вдова) Евдокия Христофорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Карсканова вдова) Евдокия Христофорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1808

Дочь: Агрипина Александрова

Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1810

Сын: Большаков Лев Александров

Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.11.1811

Дочь: Новопашенная Матрона Александрова

Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1813

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.02.1815

Дочь: Евгения Александрова

Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1819

Дочь: Акилина Александрова

Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1822

Дочь: Александра Александрова

Отец ребёнка: Большаков Александр Яковлев

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Александр Яковлев

Смерть
Неизвестно