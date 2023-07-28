Новопашенная (Большакова) Матрона Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовопашенная (Большакова) Матрона Александрова

Новопашенная (Большакова) Матрона Александрова

Место рождения

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

12.11.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1811

Отец: Большаков Александр Яковлев

Мать: Большакова Евдокия Христофорова

Малкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1832

Муж: Новопашенной Захарий Сергиев

Рождение ребёнка
16.03.1833

Дочь: Дария Захарова

Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1834

Дочь: Гликерия Захарова

Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1835

Сын: Новопашенной Филипп Захаров

Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1838

Сын: Новопашенной Симион Захаров

Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1839

Дочь: Ирина Захарова

Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1840

Сын: Новопашен Евграф Захаров

Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно