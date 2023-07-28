Новопашенная (Большакова) Матрона Александрова
Место рождения
Дата рождения12.11.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1811
Бракосочетание
21.01.1832
Рождение ребёнка
16.03.1833
Дочь: Дария Захарова
Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев
Рождение ребёнка
17.05.1834
Дочь: Гликерия Захарова
Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев
Рождение ребёнка
03.07.1835
Сын: Новопашенной Филипп Захаров
Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев
Рождение ребёнка
03.02.1838
Сын: Новопашенной Симион Захаров
Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев
Рождение ребёнка
18.04.1839
Дочь: Ирина Захарова
Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев
Рождение ребёнка
10.12.1840
Отец ребёнка: Новопашенной Захарий Сергиев
Смерть
Неизвестно