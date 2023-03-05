Грицай Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицай Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1947

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грицай Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицай Валентина

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