(Давыдова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Давыдова) Людмила

Место рождения

Россия

Дата рождения

21.12.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1953

Отец: Дурманов Никита

Мать: (Иголкина) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Дмитрий

Отец ребёнка: Давыдов Николай

Рождение ребёнка
25.12.1973

Сын: Давыдов Андрей

Отец ребёнка: Давыдов Николай

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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