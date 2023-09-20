(Давыдова) Людмила
Место рожденияРоссия
Дата рождения21.12.1953
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1953
Отец: Дурманов Никита
Мать: (Иголкина) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Дмитрий
Отец ребёнка: Давыдов Николай
Рождение ребёнка
25.12.1973
Сын: Давыдов Андрей
Отец ребёнка: Давыдов Николай
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно