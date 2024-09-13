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Пронин Яков Прокопиев

Место рождения

Мишуково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пронин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева (Пронина) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Иван Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорева (Пронина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевернина (Пронина) Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Пашуково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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