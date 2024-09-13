Пронин Яков Прокопиев
Место рожденияМишуково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пронин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева (Пронина) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Иван Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорева (Пронина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевернина (Пронина) Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Пашуково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно