Гераськина (Аверяскина) Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гераськина (Аверяскина) Мария Мироновна

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Место рождения

Большой Уркат, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1878

Дата смерти

21.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Уркат, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
06.05.1901

Муж: Гераськин Трофим Николаевич

Рождение ребёнка
09.05.1911

Сын: Гераськин Леонтий Трофимович

Отец ребёнка: Гераськин Трофим Николаевич

Рождение ребёнка
29.10.1913

Дочь: Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Гераськин Трофим Николаевич

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.02.1921

Дочь: Евдокия Трофимовна

Отец ребёнка: Гераськин Трофим Николаевич

Смерть
21.08.1966
Белово, Беловский, Кемеровская область
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