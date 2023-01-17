Гераськина (Аверяскина) Мария Мироновна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти21.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1901
Рождение ребёнка
09.05.1911
Сын: Гераськин Леонтий Трофимович
Отец ребёнка: Гераськин Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
29.10.1913
Дочь: Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Гераськин Трофим Николаевич
Рождение ребёнка
25.02.1921
Дочь: Евдокия Трофимовна
Отец ребёнка: Гераськин Трофим Николаевич
Смерть
21.08.1966