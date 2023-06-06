Тривайлов Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1938
Дочь: Костина Раиса Тимофеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ставропольский край, Ипатовский район, Большая Джалга
Рождение ребёнка
03.01.1942
Сын: Тривайло Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1942