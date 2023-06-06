Тривайлов Тимофей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тривайлов Тимофей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1938

Дочь: Костина Раиса Тимофеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ставропольский край, Ипатовский район, Большая Джалга
Рождение ребёнка
03.01.1942

Сын: Тривайло Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1942