von Regenstein Heinrich
Место рожденияGermany
Дата рожденияОколо 1255
Дата смерти20.09.1311
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1255
Отец: Von Regenstein Heinrich
Мать: Von Woldenberg Elisabeth
Germany
Бракосочетание
Около 1274
Жена: Von Hoya Elisabeth
Рождение ребёнка
Около 1278
Дочь: Von Regenstein Mechtild
Мать ребёнка: Von Hoya Elisabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Regenstein
Смерть
20.09.1311