von Regenstein Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Regenstein Heinrich

Место рождения

Germany

Дата рождения

Около 1255

Дата смерти

20.09.1311

Пол

Мужской

Отец

Около 1236 г.р.

Мать

Около 1236 г.р.

Жена

Около 1258 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1255

Отец: Von Regenstein Heinrich

Мать: Von Woldenberg Elisabeth

Germany
Бракосочетание
Около 1274

Жена: Von Hoya Elisabeth

Рождение ребёнка
Около 1278

Дочь: Von Regenstein Mechtild

Мать ребёнка: Von Hoya Elisabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Regenstein
Смерть
20.09.1311
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