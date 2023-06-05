Рухлядев Евгений Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.2013
Сын: Рухлядев Елисей Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.05.2015
Дочь: Рухлядева Елизавета Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.2020
Дочь: Рухлядева Есения Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности