Рухлядев Евгений Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рухлядев Евгений Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.2013

Сын: Рухлядев Елисей Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.05.2015

Дочь: Рухлядева Елизавета Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.10.2020

Дочь: Рухлядева Есения Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности