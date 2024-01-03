Тополь Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тополь Роман

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тополь Владимир Романович

Мать ребёнка: (Бекреева) Татьяна Асафовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тополь Юрий Романович

Мать ребёнка: (Бекреева) Татьяна Асафовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Бекреева) Татьяна Асафовна

Смерть
Неизвестно

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