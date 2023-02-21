Винокуров Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокуров Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.2005

Дочь: Винокурова Виктория Александровна

Мать ребёнка: Шатунова Светлана Витальевна

Рождение ребёнка
01.01.2016

Дочь: Винокурова Алиса Александровна

Мать ребёнка: Шатунова Светлана Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Светлана Витальевна

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