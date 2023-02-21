Винокуров Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.2005
Дочь: Винокурова Виктория Александровна
Мать ребёнка: Шатунова Светлана Витальевна
Рождение ребёнка
01.01.2016
Дочь: Винокурова Алиса Александровна
Мать ребёнка: Шатунова Светлана Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно