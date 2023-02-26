Евдокия Константинова
Место рожденияд.Пересуды Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Пересуды Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.06.1880
Муж: Василий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1882
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
07.02.1884
Сын: Дмитрий Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
11.10.1885
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно