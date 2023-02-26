Евдокия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Константинова

Евдокия Константинова

avatar

Место рождения

д.Пересуды Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Пересуды Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.06.1880

Муж: Василий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1882

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1884

Сын: Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1885

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close