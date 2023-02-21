Бадрильхаят
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1913
Отец ребёнка: Салимулла Гайнуллин
Рождение ребёнка
06.08.1913
Отец ребёнка: Салимулла Гайнуллин
Рождение ребёнка
30.11.1914
Дочь: Бибихажара Салимулловна
Отец ребёнка: Салимулла Гайнуллин
Место жительства
Неизвестно