Бадрильхаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадрильхаят

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1913

Сын: Ихлиулла Салимуллович

Отец ребёнка: Салимулла Гайнуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.08.1913

Сын: Шайхулла Салимуллович

Отец ребёнка: Салимулла Гайнуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.11.1914

Дочь: Бибихажара Салимулловна

Отец ребёнка: Салимулла Гайнуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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