Подольцев ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1923
Дата смерти2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Широкова Екатерина ЛЬВОВНА
Мать ребёнка: Подольцева ТАМАРА Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подольцев Александр ЛЬВОВИЧ
Мать ребёнка: Подольцева ТАМАРА Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007