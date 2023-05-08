Подольцев ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольцев ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1923

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Широкова Екатерина ЛЬВОВНА

Мать ребёнка: Подольцева ТАМАРА Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подольцев Александр ЛЬВОВИЧ

Мать ребёнка: Подольцева ТАМАРА Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подольцева ТАМАРА Георгиевна

Смерть
2007
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