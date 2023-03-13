Антипинъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипинъ Андрей

Антипинъ Андрей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Антипинъ Петръ

Мать: Антипина Матрена

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close