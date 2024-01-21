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Маркина Матрена Федорова

Место рождения

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркин Иван Михайлов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Маркин Михайла Иванов

Отец ребёнка: Маркин Иван Михайлов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Маркина Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Маркин Иван Михайлов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Маркин Алексей Иванов

Отец ребёнка: Маркин Иван Михайлов

Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.

Сын: Леуткин Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Леуткин Филипп Иванов

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Пригородное, Сердобский муниципальный район, Пензенская область

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