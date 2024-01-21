Маркина Матрена Федорова
Место рождения
Дата рождения1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Маркин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Маркина Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Маркин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1858 ст.
Отец ребёнка: Маркин Иван Михайлов
Рождение ребёнка
08.11.1905 ст.
Отец ребёнка: Леуткин Филипп Иванов
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно