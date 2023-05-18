Черных Андрей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1895
Дата смерти28.01.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1895
Отец: Черных Андрей Иванович
Мать: Стефанида Стефановна
Бракосочетание
22.10.1914
Жена: Черных Вера Семёновна
Рождение ребёнка
01.10.1915
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Черных Вера Семёновна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Черных Вера Семёновна
Рождение ребёнка
11.09.1923
Дочь: Андреева Анна Андреевна
Мать ребёнка: Черных Вера Семёновна
Бракосочетание
07.11.1932
Жена: Зинаида
Рождение ребёнка
12.02.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зинаида
Арест
18.07.1937
Осуждение
10.09.1937
Приговор: 10 лет ИТЛ по ст.58.10
Смерть
28.01.1969