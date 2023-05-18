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Черных Андрей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1895

Дата смерти

28.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1895

Отец: Черных Андрей Иванович

Мать: Стефанида Стефановна

Бракосочетание
22.10.1914

Жена: Черных Вера Семёновна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1915

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Черных Вера Семёновна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Черных Вера Семёновна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.09.1923

Дочь: Андреева Анна Андреевна

Мать ребёнка: Черных Вера Семёновна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
07.11.1932

Жена: Зинаида

Рождение ребёнка
12.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зинаида

Арест
18.07.1937
Осуждение
10.09.1937
Приговор: 10 лет ИТЛ по ст.58.10
Смерть
28.01.1969
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