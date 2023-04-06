(Холопова проверить чья дочь) Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1907
Крещение
22.01.1907
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Михайл Михайлов Холопов и законная жена его Настасья Дмитриева, оба православного исповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Дмитрий Дмитриевич Крупеников и... Показать все
Смерть
Неизвестно