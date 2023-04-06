(Холопова проверить чья дочь) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Холопова проверить чья дочь) Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1907

Отец: Холопов Михайло Михайлов

Мать: Холопова Настасья Дмитриева

Крещение
22.01.1907
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Михайл Михайлов Холопов и законная жена его Настасья Дмитриева, оба православного исповедания. Восприемники: села Великого крестьянин Дмитрий Дмитриевич Крупеников и... Показать все
Смерть
Неизвестно
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