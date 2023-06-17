Шеряков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.03.1972
Дочь: Шерякова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Баринова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеряков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Баринова Татьяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно