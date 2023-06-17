Шеряков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеряков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Шерякова Антонина Павловна

Рождение ребёнка
17.03.1972

Дочь: Шерякова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Баринова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеряков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Баринова Татьяна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно